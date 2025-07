Sylwia Graff zdobyła popularność występując w "Żonach Miami". Prywatnie jest rozwódką i mamą. Wychowuje synka. Jakie relacje ma maluch ze swoim ojcem?

Sylwia Graff z "Żon Miami" nie ma nic do ukrycia i opowiedziała, jak wygląda jej aktualna sytuacja rodzinna. Nie ukrywa, że po rozwodzie za jej bieżące wydatki odpowiada były mąż. Jak jej synek przeżył rozwód rodziców?

Dzięki Bogu mój syn był mały, więc on nas bardzo mało pamięta razem. Próbowałam wszystkiego, żeby ten związek ratować, mówię: może poczekamy, czemu nie mogłeś poczekać aż nas syn będzie większy? Nie, bo on rozmawiał z psychologiem i powiedział, że to lepiej wcześniej niż później, bo on będzie mniej cierpiał.

Niestety różnice kulturalne również zrobiły swoje: