Grzegorz Collins i Sylwia Bomba są parą już od kilku lat. Uczucie między nimi wyraźnie rozkwita, jednak jak dotąd nie zdecydowali się sformalizować swojego związku. Celebrytka niejednokrotnie podkreślała, że chce, by wszystko odbyło się we właściwej kolejności, dlatego nim stanie na ślubnym kobiercu, musi dojść do zaręczyn. Wygląda na to, że wielki dzień jest coraz bliżej, bo Collins nabył już pierścionek!

Sylwia Bomba wie o pierścionku zaręczynowym

W rozmowie z naszą reporterką Sylwia Bomba powiedziała o relacji z Grzegorzem Collinsem, przyznając bez ogródek, że choć w mediach społecznościowych pokazują wyłącznie pozytywne chwile, za kulisami zdarzają im się kłótnie. Mimo to celebrytka jest gotowa, by podjąć kolejny krok w stronę wspólnej przyszłości! Zdaje się, że Collins również, bo... już kupił pierścionek zaręczynowy!

Okazuje się, że Sylwia Bomba doskonale wie o ozdobnej biżuterii, która jest gdzieś schowana w domu. Przyznaje z humorem, że do tej pory nie udało jej się namierzyć pierścionka.

Słyszałam, że Grzesiu ma pierścionek schowany w domu, ale nie wiem gdzie, nie mogę go znaleźć. Moja mama go ponoć nawet widziała. Ja się tylko spytałam, duży? Mama powiedziała, że taki z automatu, wiesz… Na kulki, dokładnie taki. Nie no, żartuję oczywiście, to nie ma znaczenia, ale zobaczymy

Co ciekawe, Collins ponoć gra z ukochaną w otwarte karty i nie ukrywa, że pierścionek nabył już dawno. Gdyby tego było mało, osobiście przyznał się przed nią, że aż trzykrotnie próbował jej się oświadczyć!

Dlaczego jednak wciąż do tego nie doszło? Obejrzyj wideo i sprawdź, co powiedziała nam Sylwia Bomba.

