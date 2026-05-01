Sylwia Bomba zyskała ogromną popularność za sprawą udziału w "Gogglebox. Przed telewizorem". Szybko przeniosła się również do mediów społecznościowych, gdzie rozwija swoją internetową działalność. To właśnie tam chętnie i regularnie chwali się swoją 7-letnią córeczką. Dziewczynka, mimo młodego wieku, jest już rozpoznawalna na niemal cały kraj. Czy to dostarcza jej mamie więcej obaw niż radości?

Sylwia Bomba o bezpieczeństwie córki

7-letnia Tosia to absolutna gwiazda na instagramowym profilu mamy. Gdy tylko się pojawia, kradnie całe show, a fani domagają się kolejnych materiałów z jej udziałem. Ona sama, jak Sylwia Bomba niejednokrotnie podkreślała, kocha występować przed kamerą. Co więcej, celebrytka planuje nawet założyć córce własny kanał na YouTube!

Rosnąca jednak popularność dziewczynki stawia przed internautami coraz więcej pytań o jej bezpieczeństwo. W rozmowie z naszą reporterką Sylwia Bomba przyznała, że to jedyna rzecz, o jaką się boi. Zauważyła, że Tosia jest bardzo śmiała i otwarta do innych, a obecność w mediach społecznościowych sprawia, że niekiedy w miejscu publicznym zaczepiają ją obce osoby.

Nie boję się jakby o jej rozwój, bo widzę, że jest bardzo mądrą, bardzo dojrzałą jak na swój wiek dziewczynką. Zresztą każdy, kto z nią obcuje, widzi to. W szkole również tak jest postrzegana, że jest bardzo dojrzała, bardzo empatyczna, pomaga słabszym, więc to jest, uważam, duży sukces. Natomiast boję się, że mi ją porwą, bo moja Tosia jest uwielbiana przez wszystkich i nieraz bywa tak, że jesteśmy na przykład w sklepie i podchodzi do niej pani i mówi: ''Tosia, cię kocham, uwielbiam''. Dlatego ten zegarek, bo ja muszę mieć jej lokalizację

Sylwia Bomba odniosła się również do tematu ochrony. Czy planuje wynająć prywatnego ochroniarza dla córki? Rzeczywiście, bierze taki scenariusz pod uwagę.

Zobacz także: Sylwia Bomba wprost o zarabianiu na wizerunku córki: „Uważam, że to jest uczciwe”

