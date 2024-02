Jak wyglądała pierwsza randka Sylwii Bomby i Grzegorza Collinsa? Okazuje się, że sami zainteresowani mają na ten temat odmienne zdanie! Uchylili jednak rąbka tajemnicy. Koniecznie więc poznajcie szczegóły!

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie na językach internautów znalazła się Sylwia Bomba i Grzegorz Collins. Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy ta dwójka ujawniła światu, że są razem. Nic więc dziwnego, że internauci interesują się ich życiem prywatnym, którym ci z chęcią się dzielą. Ostatnio Sylwia Bomba opowiedziała o relacji córki z Collinsem. Tym razem z klei, wspomniała o pierwszej randce z ukochanym:

Jej ukochany szybko jednak zaprotestował: