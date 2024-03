Sylwia Bomba z pewnością jest jedną z najbardziej popularnych postaci w polskim show-biznesie. Jej związek z Grzegorzem Collinsem to temat, który od dawna wzbudzał wiele spekulacji. Jednak para długo utrzymywała swoje uczucia w tajemnicy, aż do jesieni 2023 roku, kiedy to postanowili wystąpić publicznie jako para. Od tego czasu ich miłość kwitnie. Będziecie zdziwieni, co zdradziła nam celebrytka w wywiadzie dla Party.pl.

Sylwia Bomba zdradziła, co usłyszała od Grzegorza Collinsa

Sylwia Bomba to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych gwiazd programu „Gogglebox. Przed telewizorem”. Celebrytka chętnie dzieli się swoim życiem z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Para świetnie się dogaduje o czym świadczy ich ostatnia podróż na rajskie wakacje, gdzie Sylwia zaskakiwała stylizacjami.

A co myślał Grzegorz Collins jak poznał Sylwię Bombę? Odpowiedź może zaskoczyć! Gwiazda "Gogglebox" zdradziła nam, co usłyszała od partnerka na początku ich relacji.

Ja jestem trochę dinozaurem wśród dzisiejszych celebrytów i nawet jak Grzesiek mnie poznał, to powiedział: A ja naprawdę myślałem, że ty jesteś jakąś głupią influencerką, jedną z tysiąca, a Ty jesteś kobietą, która nie dość że ma wartości, swoje poglądy, dużo oleju w głowie, prowadzi biznes – o czym nie miałem pojęcia. No i naprawdę życiowo wygląda to bardzo dobrze powiedziała celebrytka.

Niedawno w wywiadzie dla Party.pl Sylwia Bomba wyznała, że jest w pełni zadowolona z relacji z Grzegorzem. Zaznaczyła również, że ich sposób komunikacji może być nieco nietypowy dla niektórych osób, ale jest to właśnie to, co sprawia, że ich związek jest udany. Oboje doceniają duży wkład humoru w swojej relacji i często nie wszystko traktują dosłownie.

Co jeszcze Sylwia Bomba zdradziła w naszym wywiadzie? Posłuchajcie sami!

