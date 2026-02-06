Sebastian Fabijański zaskakuje komentarzem ws. "Tańca z Gwiazdami". Powiedział to przed kamerą
Sebastian Fabijański przyjął zaproszenie do "Tańca z Gwiazdami" i wkrótce pojawi się w osiemnastej edycji programu. Jak komentuje swój udział w hicie Polsatu? Nagle zareagował na słowa o romansie w show. Co nam powiedział? Zaskakujący komentarz aktora.
Sebastian Fabijański w rozmowie z Party.pl skomentował swój udział w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Dlaczego zdecydował się na udzial w programie i jak jego syn zareagował na wiadomość, że jego tata wystąpi w show? Sebastian Fabijański zdradził wszystko.
Sebastian Fabijański szczerze o udziale w "Tańcu z Gwiazdami"
Już za kilka tygodni wystartuje osiemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". Dokładnie 1 marca widzowie zobaczą pierwszy odcinek jednego z największych hitów telewizyjnych. Wiadomo już, kto tym razem zawalczy o Kryształową Kulę, a podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu poznaliśmy wszystkie pary 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" i dowiedzieliśmy się, kto z kim zatańczy.
Wśród uczestników najnowszego sezonu show znalazł się Sebastian Fabijański. Jakie emocje mu towarzyszą tuż przed startem "Tańca z Gwiazdami"?
Na pewno jest to bardzo ekscytujące. Mam nadzieję, że uda mi się parę razy wzruszyć, parę razy rozbawić
Po chwili dodal, że wierzy, że to dobry czas na udział w programie.
Dużo się podziało przykrych rzeczy w moim życiu i po prostu staram się stanąć na nogi. Mam nadzieję, że ten program pomoże też w takim dotarciu do ludzi prawdą na mój temat, a nie jakimś wyobrażeniem czy interpretacją, która w ostatnich latach znacznie mijała się z prawdą.
Nagle Sebastian Fabijański wspomniał o romansie w "Tańcu z Gwiazdami".
Tak, ja będę miał romans, to już od razu zapowiadam, z kamerą
Co jeszcze powiedział nam Sebastian Fabijański? Czy obawia się czegoś przed startem programu? Jak jego syn zareagował na udział taty w "Tańcu z Gwiazdami"? Zobaczcie nasze wideo i posłuchajcie, co aktor nam zdradził.
