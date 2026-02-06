Sebastian Fabijański w rozmowie z Party.pl skomentował swój udział w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Dlaczego zdecydował się na udzial w programie i jak jego syn zareagował na wiadomość, że jego tata wystąpi w show? Sebastian Fabijański zdradził wszystko.

Sebastian Fabijański szczerze o udziale w "Tańcu z Gwiazdami"

Już za kilka tygodni wystartuje osiemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". Dokładnie 1 marca widzowie zobaczą pierwszy odcinek jednego z największych hitów telewizyjnych. Wiadomo już, kto tym razem zawalczy o Kryształową Kulę, a podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu poznaliśmy wszystkie pary 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" i dowiedzieliśmy się, kto z kim zatańczy.

Wśród uczestników najnowszego sezonu show znalazł się Sebastian Fabijański. Jakie emocje mu towarzyszą tuż przed startem "Tańca z Gwiazdami"?

Na pewno jest to bardzo ekscytujące. Mam nadzieję, że uda mi się parę razy wzruszyć, parę razy rozbawić wyznał przed kamerą Party.pl.

Po chwili dodal, że wierzy, że to dobry czas na udział w programie.

Dużo się podziało przykrych rzeczy w moim życiu i po prostu staram się stanąć na nogi. Mam nadzieję, że ten program pomoże też w takim dotarciu do ludzi prawdą na mój temat, a nie jakimś wyobrażeniem czy interpretacją, która w ostatnich latach znacznie mijała się z prawdą.

Nagle Sebastian Fabijański wspomniał o romansie w "Tańcu z Gwiazdami".

Tak, ja będę miał romans, to już od razu zapowiadam, z kamerą żartował aktor.

Co jeszcze powiedział nam Sebastian Fabijański? Czy obawia się czegoś przed startem programu? Jak jego syn zareagował na udział taty w "Tańcu z Gwiazdami"? Zobaczcie nasze wideo i posłuchajcie, co aktor nam zdradził.

Zobacz także: Wielka nieobecna na ramówce. Pary 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" tego nie przykryły