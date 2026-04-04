Na tegorocznej gali Jupitery Roku nie zabrakło największych gwiazd polskiego show-biznesu. Pojawił się również Sebastian Fabijański, który na wydarzenie zabrał swoją partnerkę taneczną Julię Suryś i siostrę, Weronikę. Przed naszą kamerą wyznał między innymi, czy "przeprosił się" już z portalami plotkarskimi. Nawiązał także do swojej przemiany.

Sebastian Fabijański coraz chętniej udziela wywiadów

Sebastian Fabijański od lat bywa postacią, która przyciąga uwagę nie tylko ze względu na swoje role filmowe, ale też burzliwe wydarzenia z życia prywatnego. Jego związek z influencerką Julią Kuczyńską, znaną jako Maffashion, zakończył się w atmosferze skandalu, a o rozstaniu i kulisach pisały media przez wiele tygodni, relacjonując między innymi doniesienia o zdradzie, szantażu oraz publiczne napięcia między byłymi partnerami. Para, która doczekała się syna Bastiana, długo pozostawała w centrum plotek i komentarzy, a sprawa ich rozstania odbiła się szerokim echem w show‑biznesie.

W ostatnich latach Fabijański otwarcie mówił również o własnych problemach psychicznych i trudnych doświadczeniach - przyznał, że po śmierci ojca znalazł się w bardzo złym stanie, przez co trafił na trzy miesiące do szpitala psychiatrycznego i nadal uczęszcza na terapię, by lepiej radzić sobie ze stresem i emocjami.

Ostatnio aktor pojawił się na gali "Jupitery Roku", gdzie w wywiadzie z naszą redakcją opowiedział o tym, czy ma żal do mediów po tych wszystkich doświadczeniach. Aktor potwierdził, że w ostatnim czasie otworzył się na rozmowy z portalami.

Na pewno mój udział w Tańcu z Gwiazdami skutkował tym i skutkuje tym. Ja też mam wrażenie, że poprzez tą zmianę trochę narracji wokół mnie i zmianę atmosfery wokół mnie i zmieniającym się ku dobremu odbiorze, wreszcie prawdziwym odbiorze mojej osoby, dzięki temu ja czuję się dużo swobodniej i ja nie mam poczucia, że strzelają opowiadał.

