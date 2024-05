Sandra Kubicka w rozmowie z Party.pl zdradziła, czy kibicowała Lunie w półfinale Eurowizji i ostro podsumowała to, co wydarzyło się na scenie w Malmo. Modelka nie ukrywa, że jest mocno rozczarowana tym, jak dziś wygląda słynny konkurs muzyczny, którzy w przeszłości oglądały całe rodziny. Sandra Kubicka nie ukrywa przerażenia zmianami na Eurowizji.

Już za kilka godzin poznamy zwycięzcę 68. Konkursu Eurowizji. Niestety, na scenie w Malmo nie usłyszymy już reprezentantki Polski, która odpadła w półfinale. Polka przegrała m.in. z Irlandią, której reprezentantka zszokowała wiele osób. Sandra Kubicka odpaliła się tuż przed porodem i ostro podsumowała występ Bambie Thug. Teraz udało nam się porozmawiać z modelką więc zapytaliśmy ją o jej emocje związane z Eurowizją. Sandra Kubicka nie ukrywa, że jest rozczarowana tym, jak dziś wygląda Eurowizja. Padły mocne słowa o reprezentacji Irlandii.

Ja kojarzę Eurowizję jako program kiedy całą rodziną się to oglądało, a teraz Eurowizję można oglądać od 16 plus bo takie występy się dzieją. Ani to nie było ładne, ani to nie był śpiew - to było darcie się. Uważam, że to było nie fair patrząc na innych artystów którzy faktycznie występowali, a nagle takie coś przechodzi

wyznała Sandra Kubicka.