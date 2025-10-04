Karolina Pisarek gościła ostatnio w specjalnym odcinku "Tańca z gwiazdami", który zgromadził całą plejadę byłych uczestników. W zakulisowej rozmowie z naszą reporterką wspomniała swoje występy w show i kłopoty zdrowotne, których wówczas doświadczyła. W pewnym momencie wywiad został przerwany przez Krzysztofa Rutkowskiego.

Krzysztof Rutkowski powiedział to o Karolinie Pisarek

Znana modelka, Karolina Pisarek, wzięła udział w 13. edycji programu "Taniec z gwiazdami" w Polsacie. Już po pierwszym odcinku zmagała się z problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiły jej dalsze przygotowania do występów. Mimo to nie zrezygnowała z udziału w show i wraz z Michałem Bartkiewiczem odpadła po 7. odcinku.

Za kulisami nowej edycji, w rozmowie z naszą reporterką, wspomniała swoją przygodę w programie tanecznym. W pewnym momencie przed kamerę wtargnął Krzysztof Rutkowski, co zaskoczyło modelkę. Na pytanie naszej dziennikarki, czy może chciałby coś powiedzieć, odparł z uśmiechem:

Piękności nie trzeba zapowiadać, piękność zapowiada się sama

Co ciekawe, gdy Karolina Pisarek wyraziła podziw dla jego postawy, przytaczając ostatnią sytuację, kiedy to żonie Rutkowskiego skradziono paszport, a on błyskawicznie go odnalazł, detektyw zaoferował swoją pomoc również dla modelki.

Co dokładnie powiedział? A jak Karolina Pisarek wspomina swój udział w "Tańcu z gwiazdami"? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać.

