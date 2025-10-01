Wiktoria Gorodecka nie przebierała w słowach po "Tańcu z Gwiazdami"! „Jestem niecierpliwa”
Wiktoria Gorodecka, uczestniczka 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" na parkiecie radzi sobie doskonale, a co się dzieje podczas treningów? Aktorka nie przebiera w słowach i mówi wprost, jak wygląda praca do każdego kolejnego odcinka hitowego show Polsatu. Będziecie zaskoczeni!
Wiktoria Gorodecka jest jedną z uczestniczek 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” emitowanego w Polsacie. Jej tanecznym partnerem jest Kamil Kuroczko i oboje nie ukrywają, że doskonale czują się na parkiecie. Już w jednym z pierwszych odcinków para wykonała paso doble, za co otrzymała aż 39 punktów od jurorów. Uczestnictwo Gorodeckiej wzbudza ogromne zainteresowanie, a aktorka została określona mianem czarnego konia tej edycji programu. Teraz zaskoczyła wyznaniem...
Wiktoria Gorodecka nie przebierała w słowach o treningach do "Tańca z Gwiazdami"
Wiktoria Gorodecka w "Tańcu z Gwiazdami" niemal od pierwszego odcinka uważana jest za faworytkę. Aktorka doskonale sobie radzi na parkiecie i razem z Kamilem Kuroczko tworzą spektakularne przedstawienia dla widzów i jurorów. Para trenuje razem już prawie dwa miesiące, a co dla aktorki jest najtrudniejsze? Wiktoria Gorodecka w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim zdradziła prawdę:
Wszystko jest największym wyzwaniem.
Aktorka nie ukrywa jednak, że lubi wyzwania i mimo wielogodzinnych treningów daje z siebie wszystko:
Warto żyć tak, że kiedy dochodzisz do granicy i wydaje ci się, że nie mogę, to okazuje się, że można.
Wiktoria Gorodecka podkreśliła, że oprócz zmęczenia i wysiłku fizycznego dochodzą też emocje i nie zawsze jest łatwo, a czasem pojawiają się łzy:
Ja też jestem niecierpliwa, a czasami też jestem wrażliwa, więc te emocje dochodzą do takiego poziomu
Przy okazji para zdradziła, że w kolejnym odcinku zatańczy do utworu "Szklanka wody" zespołu Bajm.
Koniecznie obejrzyjcie rozmowę z Wiktorią Gorodecką i dowiedźcie się, co jeszcze powiedziała na temat udziału w "Tańcu z Gwiazdami"!
Zobacz także: