Wiktoria Gorodecka jest jedną z uczestniczek 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” emitowanego w Polsacie. Jej tanecznym partnerem jest Kamil Kuroczko i oboje nie ukrywają, że doskonale czują się na parkiecie. Już w jednym z pierwszych odcinków para wykonała paso doble, za co otrzymała aż 39 punktów od jurorów. Uczestnictwo Gorodeckiej wzbudza ogromne zainteresowanie, a aktorka została określona mianem czarnego konia tej edycji programu. Teraz zaskoczyła wyznaniem...

Wiktoria Gorodecka nie przebierała w słowach o treningach do "Tańca z Gwiazdami"

Wiktoria Gorodecka w "Tańcu z Gwiazdami" niemal od pierwszego odcinka uważana jest za faworytkę. Aktorka doskonale sobie radzi na parkiecie i razem z Kamilem Kuroczko tworzą spektakularne przedstawienia dla widzów i jurorów. Para trenuje razem już prawie dwa miesiące, a co dla aktorki jest najtrudniejsze? Wiktoria Gorodecka w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim zdradziła prawdę:

Wszystko jest największym wyzwaniem. - przyznała Wiktoria Gorodecka

Aktorka nie ukrywa jednak, że lubi wyzwania i mimo wielogodzinnych treningów daje z siebie wszystko:

Warto żyć tak, że kiedy dochodzisz do granicy i wydaje ci się, że nie mogę, to okazuje się, że można.

Wiktoria Gorodecka podkreśliła, że oprócz zmęczenia i wysiłku fizycznego dochodzą też emocje i nie zawsze jest łatwo, a czasem pojawiają się łzy:

Ja też jestem niecierpliwa, a czasami też jestem wrażliwa, więc te emocje dochodzą do takiego poziomu

Przy okazji para zdradziła, że w kolejnym odcinku zatańczy do utworu "Szklanka wody" zespołu Bajm.

Koniecznie obejrzyjcie rozmowę z Wiktorią Gorodecką i dowiedźcie się, co jeszcze powiedziała na temat udziału w "Tańcu z Gwiazdami"!

