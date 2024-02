Roksana Węgiel to jedna z największych gwiazd najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Podczas ramówki Polsatu udzieliła nam wywiadu, w którym opowiedziała o reakcji Kevina na jej udział w show. Zobaczcie!

Roksana Węgiel o reakcji Kevina

Roxie ma świadomość, że niektóre figury taneczne z którymi będzie musiała się mierzyć będą tańczone w bliskim kontakcie z partnerem, a niektóre choreografie mogą być bardzo sensualne. Zapytaliśmy więc piosenkarki, jaka była reakcja jej życiowego partnera kiedy dowiedział się, że jego ukochana weźmie udział w "Tańcu z Gwiazdami". Odpowiedź była zaskakująca.

Kevin... sam mnie namawiał, żebym wzięła udział w TZG

Mamy świadomość, że choreografie będą różne (...) trzeba potrafić rozróżnić emocje prywatne od emocji, które są na scenie - dopowiedziała Roxie.

W wywiadzie podkreśliła również, że Kevin Mglej uznał udział w "Tańcu z Gwiazdami" za świetną okazję do rozwoju. Roksana Węgiel to piosenkarka, której ruch taneczny na pewno przyda się podczas koncertów oraz całej trasy koncertowej, która jak sama mówi- już niebawem. Wygląda na to, że narzeczony Roksany Węgiel nie musi czuć się zazdrosny, bo młoda artystka podchodzi do "TZG" bardzo profesjonalnie.

Przypomnijmy, że Roksana Węgiel zatańczy w parze z Michałem Kassinem, czyli nowym tancerzem programu "TZG". Trzymacie za nich kciuki? My tak!

