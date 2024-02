Roksana Węgiel dwa tygodnie temu rozpoczęła intensywne treningi do tanecznego show. Jednak to tworzenie muzyki jest w jej sercu od zawsze, co mogła pokazać podczas Eurowizji Junior, którą wygrała w 2018r. Teraz zapytaliśmy, kiedy możemy spodziewać się jej udziału w "dorosłej" Eurowizji, ponieważ jest już pełnoletnia i mogłaby reprezentować nasz kraj. A co Roxie uważa o wygranej Luny w preselekcjach? Wszystko jasne!

Roksana Węgiel o zwycięstwie Luny w preselekcjach

Myśli Roksany Węgiel skupiają się obecnie na pierwszym odcinku do "Tańca z Gwiazdami" oraz na jej tajemniczym koncercie, który odbędzie się już 6.03. Zapytaliśmy jednak, co młoda artystka sądzi o wygranej Luny, która już w maju pojedzie do Szwecji, aby reprezentować nasz kraj. Jak się okazuje Roxie wspiera wokalistkę i jest ciekawa, jakie show zobaczymy w wykonaniu Luny:

Jeśli chodzi o Lunę, trzymam mocno kciuki, mam nadzieję, że będzie z siebie dumna po występie, jestem ciekawa jakie show przygotuje - opowiedziała.

Internauci są ciekawi czy kiedykolwiek zobaczymy Roksanę Węgiel na deskach Eurowizji. Podczas Eurowizji Junior nie miała sobie równych, a czy tak samo byłoby w "dorosłej" Eurowizji? Gwiazda odpowiedziała:

Nie mówię, że nigdy się to nie wydarzy, ale na ten moment myślę, że jeszcze nie(...) musiałabym mieć świetną propozycję, świetną piosenkę(...) do tego trzeba się naprawdę mocno przygotować - zdradziła Roksana.

Chcielibyście ponownie zobaczyć Roksanę Węgiel na Eurowizji? Jak myślicie, powtórzyłaby sukces z 2018r.?

Zobaczcie, co jeszcze zdradziła Roksana Węgiel w wywiadzie dla Party.

