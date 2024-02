Roxie tylko nam zdradziła, co ją przeraziło na treningu do "Tańca z gwiazdami". "To jest straszne"

Roksana Węgiel w rozmowie z naszym reporterem opowiedziała o przygotowaniach do "Tańca z gwiazdami". Wyjawiła, co jak do tej pory sprawiło jej największą trudność.