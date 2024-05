Michał Kassin zaliczył bardzo udany debiut w "Tańcu z gwiazdami" i zyskał sporą sympatię fanów show. Przez cały okres występów w programie jednak nie zdradzał szczegółów na temat swojego życia prywatnego. Wszystko zmieniło się jednak po finale "Tańca z gwiazdami".

Michał Kassin ogłosił swój związek z Jakubem Pursą dokładnie 10 maja. Na jego instagramowym profilu pojawił się wyjątkowy wpis, w którym podzielił się swoim szczęściem. Jak się okazało, jego taneczna partnerka z programu "Taniec z gwiazdami", Roksana Węgiel, już wcześniej wiedziała, że Michał jest szczęśliwie zakochany. Teraz przed naszą kamerą skomentowała jego coming out.

On po prostu musiał sam poczuć, że to jest idealny moment i zrobił to w idealnym dla niego czasie. Ja się bardzo cieszę, że to ogłosił, że już wszyscy wiedzą oficjalnie, bo bardzo ich wspieram, jako parę. (...) Cieszę się ich szczęściem i mają cudowną miłość. Oby jak najlepiej im się wiodło

- przyznała przed naszą kamerą Roksana Węgiel