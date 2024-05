Od kilku dobrych lat Roksana Węgiel prężnie rozwija swoją karierę, coraz pewniej wspinając się na wyżyny polskiego show-biznesu. Szybko wylądowała w czołówce największych gwiazd i niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. 19-latka docenia rosnącą rzeszę fanów i chętnie wychodzi im naprzeciw, dzieląc się w mediach społecznościowych najważniejszymi momentami z życia. Tym razem nie jest inaczej!

Roksana Węgiel ma powody do radości!

Ostatni czas był dla Roxie Węgiel bardzo intensywny. Nie tylko brała udział w "Tańcu z gwiazdami", co pochłonęło ją na aż trzy miesiące, ale przecież wciąż musiała się wywiązywać ze swoich zawodowych zobowiązać. Ponadto, w sądzie toczyła się sprawa, która nieustannie spędzała jej sen z powiek. Kilka dni temu sama Roksana dumnie poinformowała, że wygrała proces z wytwórnią!

Po kilku latach wygrałam proces z moją pierwszą wytwórnią. To była walka o wolność artystyczną - poinformowała.

Na świętowanie nie miała za wiele czasu, bo wciąż ma naprawdę dużo na głowie i niezmiennie chwyta się nowych projektów. Właśnie poinformowała o kolejnym! Nocą zamieściła na Instagramie zdjęcie z: Pawbeats, czyli Marcinem Pawłowskim, Kubańczykiem, czyli Jakubem Flasem, Krupkiem oraz swoim ukochanym, a pod nim napisała:

Idzie nowe

Cała piątka zjawiła się w studiu nagraniowym, gdzie... pracowali nad nowym numerem! Roxie wrzuciła niewielki przedsmak do sieci, a fani oszaleli z zachwytu. Zgodnie przyznali, że już nie mogą doczekać się efektów współpracy 19-latki z Pawbeats i Kubańczykiem!

Anielski głos, to będzie prześliczne

O matko, ale to jest piękne! To musi wyjść w całości

Śliczne to!

Już nie mogę się doczekać kolejnych solowych piosenek

Warto wspomnieć, że wcześniej Pawbeats i Roxie stworzyli wspólnie piosenki "Przyjdź po mnie" i "Tajemnica".

Praca nad nowym utworem to wciąż jednak tylko kropla w morzu zajętości Roxie. Ostatnio ta zjawiła się na konferencji prasowej Polsat Hit Festiwal i w tym samym czasie rozpoczęła przygotowania do wydarzenia. Już niebawem natomiast będą czekały ją próby do trasy koncertowej oraz dopinanie ostatnich smaczków związanych z planowanym weselem! Mimo to nie zwalnia tempa.

Też czekacie na ich kolejny numer?

