Roksana Węgiel komentuje zwycięstwo Marii Jeleniewskiej w "Tańcu z gwiazdami". "Popłakałam się"

Roksana Węgiel była jedną z gwiazd, które zasiadły na widowni finału 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Teraz w rozmowie z nami młoda gwiazda ujawniła, co sądzi o zwycięstwie Marii Jeleniewskiej i Jacka Jeschke. Czy im kibicowała i co doprowadziło ją do łez?