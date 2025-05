16. edycja „Tańca z Gwiazdami” dostarczyła widzom nie tylko nowych tanecznych emocji, ale i wielu poruszających momentów. Jednym z nich był finałowy występ Marii Jeleniewskiej i Jacka Jeschke – pary, która z tygodnia na tydzień zdobywała coraz większe uznanie. Gdy sięgnęli po Kryształową Kulę, widzowie nie kryli zachwytu. Ale to, co o ich zwycięstwie powiedział juror Tomasz Wygoda przed naszą kamerą, zaskoczy wszystkich.

Tomasz Wygoda o zwycięstwie Marysi i Jacka

Finał 16. edycji „Tańca z Gwiazdami” poruszył nie tylko widzów, ale też jurorów. Tomasz Wygoda, komentując zwycięski występ Marii Jeleniewskiej i Jacka Jeschke, jasno wskazał, co jego zdaniem zdecydowało o ich wygranej. Podkreślił, że Maria od samego początku była bardzo dobrze przygotowana technicznie, ale to, co pokazała w końcówce programu – zwłaszcza w finale – przekroczyło wszelkie oczekiwania.

Marysia była bardzo dobra technicznie, ale w ostatnich odcinkach odpaliła niesamowitą siłę charakteru stwierdził Wygoda.

Największe wrażenie zrobił na nim ich freestyle.

To, co zrobiła w tym finałowym freestyle'u – jak była silna, jak była miękka, jak była wiotka, jak była w tym skoku odważna... wyliczał.

Zwrócił też uwagę na znaczenie tematu choreografii i to, jak Jeleniewska potrafiła „przełożyć swoje słabości na ruch”, opowiadając o wyzwaniach życia w świecie mediów społecznościowych. Juror zaapelował również do widzów, by docenili wysiłek uczestników i przestali krytykować w sieci.

Oni wygrali, już nie piszcie więcej głupot, bo oni są tak piękni (...), łatwiej siedzieć, nic nie robić i krytykować podsumował.

A co jeszcze powiedział Tomasz Wygoda? Tego dowiecie się, oglądając nasze wideo!

