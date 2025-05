Sławomir i Kajra to para, która od lat skutecznie łączy życie prywatne z zawodowym, zdobywając sympatię widzów swoją autentycznością i scenicznym luzem. Ostatnio, podczas rozmowy z dziennikarzem Party.pl, artyści niespodziewanie nawiązali do swoich tanecznych doświadczeń w "Tańcu z Gwiazdami", przywołując wspomnienia związane z udziałem w programie.

Reklama

Kajra i Sławomir nagle wspomnieli o "Tańcu z gwiazdami"

Sławomir Zapała i Magdalena Kajrowicz-Zapała to znane małżeństwo z polskiego świata show-biznesu, które zdobyło ogromną popularność dzięki swojej charakterystycznej działalności muzyczno-estradowej. Sławomir Zapała wziął udział w programie "Taniec z Gwiazdami" w 2016 roku, występując w szóstej edycji show emitowanej przez Polsat. Jego partnerką taneczną była Magdalena Molęda. Para odpadła w piątym odcinku programu. Natomiast Magdalena "Kajra" Kajrowicz-Zapała, żona Sławomira Zapały, wzięła udział w 12. edycji programu "Tańca z Gwiazdami". Jej partnerem tanecznym był Rafał Maserak. Para dotarła aż do finału, gdzie zajęła drugie miejsce. Zwycięzcami tej edycji zostali Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz. Od lat oboje są w show-biznesie i zapytani przez dziennikarza Party.pl o to, jak się w nim czują — nie mogli odpowiedzieć inaczej.

Radośnie i myślę, że dobrze. Oglądaliśmy wczoraj ''Taniec z gwiazdami'' i przy okazji zobaczyliśmy występy Kajry, która była w finale też tego programu. Przeskoczyliśmy potem na ''Twoją Twarz'' z udziałem Sławomira i zrobiliśmy już naprawdę tyle fajnych rzeczy, tyle fajnych koncertów, tyle fajnych programów zaczął Sławomir.

Jednak show-biznes to nie tylko przyjemne chwile. Sławomir i jego żona otworzyli się na temat czarnej strony show-biznesu. Te słowa wbijają w fotel.

Zobacz także:

Reklama