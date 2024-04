Dagmara Kaźmierska i Roksana Węgiel to bez wątpienia największe gwiazdy 14. edycji "Tańca z gwiazdami".19-letnia piosenkarka zaprzyjaźniła się z "Królową życia" i obie panie bardzo wspierały się w programie. Jak się okazuje również Kevin Mglej miał przyjemność bliżej poznać Dagmarę. Teraz Roxie i jej ukochany skomentowali rezygnację "Królowej życia" z tanecznego show. Nie uwierzycie, co nam zdradzili.

Roksana Węgiel i Dagmara Kaźmierska zaprzyjaźniły się w "Tańcu z gwiazdami"

Tegoroczna edycja "Tańca z gwiazdami" jest naprawdę wyjątkowa i nie brakuje w niej skrajnych emocji. Największym zaskoczeniem okazała się być Dagmara Kaźmierska. "Królowa życia" pomimo słabych not od jury, przechodziła z odcinka na odcinek, a to za sprawą wiernych fanów, którzy wysyłali na nią SMS-y. Niestety Dagmara Kaźmierska z powodów zdrowotnych zrezygnowała z "Tańca z Gwiazdami". Teraz zapytaliśmy Roksanę o jej relację z Dagmarą. Co powiedziała nam o rezygnacji "Królowej życia" z tanecznego show?

Dla mnie ten program nie będzie taki sam bez niej (...) Ja się z nią najbardziej zżyłam. Z Dagmarą miałam świetne flow, też tak prywatnie poza programem się bardzo zaprzyjaźniłyśmy. powiedziała Roksana.

Reporterka dopytywała, czy ta przyjaźń pomiędzy nimi zostanie.

Zostanie. odpowiedziała zdecydowanie Roksana.

Ukochany Roxie również postanowił wypowiedzieć się na temat relacji z Dagmarą Kaźmierską. Kevin Mglej zdradził, co robili razem z Roksaną Węgiel i "Królową życia". Jesteście ciekawi, o co chodzi? Posłuchajcie sami!

