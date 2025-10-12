Przed nami kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami". W niedzielę, 12 października, uczestnicy zaproszą na parkiet swoich najbliższych. Niestety, w tanecznym show zabraknie Lanberry, która odpadła w czwartym odcinku. Jak odpadnięcie piosenkarki komentują Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska?

Rogacewicz i Kaczorowska zaskoczeni wynikiem w 4. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami" rozkręciła się na dobre. Gwiazdy dają z siebie wszystko na parkiecie, a fani czekają na ich kolejne występy. Wiadomo już, że w piątym odcinku nie zatańczą Lanberry i Piotr Musiałkowski, którzy pożegnali się z show Polsatu. Po odpadnięciu Lanberry z "Tańca z Gwiazdami" rozpętała się burza w sieci, a głos w sprawie piosenkarki zabrali również Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska.

Para tuż po zakończeniu czwartego odcinka "Tańca z Gwiazdami" skomentowała odpadnięcie Lanberry z programu. W rozmowie z reporterem Pary.pl Agnieszka i Marcin nie ukrywali emocji.

Dla mnie Lanberry ma taką niesamowitą kobiecą moc, podziwiam bardzo od razu powiedziała Agnieszka Kaczorowska.

Właśnie powiedzieliśmy, jak ją na ramówce poznaliśmy, jak ją spotkałem to powiedziałem, że jest moim takim czarnym koniem takiej kobiecości. Jestem tak zaskoczony w ogóle, ja już nic nie rozumiem. Smutno mi jest naprawdę dodał Marcin Rogacewicz.

Zobaczcie naszą rozmowę z Marcinem i Agnieszką!

