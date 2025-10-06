Widzowie nie kryją rozczarowania po czwartym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Po emocjonujących występach przyszedł czas na werdykt - Lanberry i Piotr Musiałkowski nie zawalczą już o Kryształową Kulę. Takiego obrotu spraw nie spodziewali się internauci, którzy zalali media społecznościowe falą gorzkich komentarzy. Piosenkarka przerwała milczenie przed naszą kamerą.

Reklama

Lanberry i Piotr Musiałkowski odpadli z "Tańca z Gwiazdami"

Za nami czwarty odcinek jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Tym razem uczestnicy show zatańczyli do największych przebojów Beaty Kozidrak, a sama liderka "Bajmu" zasiadła w jury, zastępując Ewę Kasprzyk. Warto zaznaczyć, że w poprzednią niedzielę, z racji jubileuszowego wydania programu, żadna z par nie pożegnała się z show. Tym razem jednak atmosfera była mniej łaskawa - punktacja jurorów i głosy publiczności zostały zliczone łącznie z dwóch ostatnich odcinków. Z programem ostatecznie pożegnali się Lanberry i Piotr Musiałkowski.

Werdykt wywołał prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Widzowie wyrażali głośny sprzeciw wobec takiej decyzji - podkreślali, że wiele par zaprezentowało się znacznie gorzej niż uczestnicy, którzy musieli opuścić program. W komentarzach pojawiła się fala krytyki.

Niektórzy o wiele gorzej tańczyli, niestety widać, jaki jest ten program

Jestem w szoku!

Ten program spada na psy

To chyba żart? Przecież oni tak cudownie tańczyli czytamy na Instagramie Tańca z Gwiazdami.

Lanberry nie zawalczy już o Kryształową Kulę. Gwiazda komentuje

Głos w sprawie zabrała sama Lanberry, która zgodziła się odpowiedzieć na kilka pytań przed naszą kamerą. Gwiazda nie ukrywa ogromnego smutku. Wspomniała, że planowała pokazać w programie dużo więcej, niż udało się jej to do tej pory. Co jej zdaniem poszło nie tak?

Coś nie pykło, słuchajcie. Jest nam na pewno smutno, bo to normalna reakcja, ludzka reakcja, emocjonalna. Na pewno dotrze to do mnie jak zajadę do domu, jutro wstanę i nie pojadę na trening, to będzie dziwne uczucie. Na pewno duży smutek, duży żal bo chcieliśmy pokazać dużo więcej wyznała Lanberry.

Co jeszcze zdradziła? Obejrzyjcie koniecznie całą rozmowę.

