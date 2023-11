Roch z „Hotelu Paradise” szczerze o zachowaniu wobec Łucji: “Żałuję stosunku, który miałem do Łucji”

Roch z „Hotelu Paradise” to bez wątpienia jedna z najbardziej kontrowersyjnych i barwnych postaci 7. edycji. W programie przez jakiś czas był w relacji z Sabiną, ale potem do akcji wkroczyła Łucja. Roch nie do końca wierzył w szczerze intencje nowej uczestniczki i zarzucał jej, że jest graczem, a podczas ich rozmowy pojawiły się łzy. Jak dziś Roch ocenia swoje zachowanie wobec Łucji? Dziś zrobiłby to samo, co w programie?

Advertisement MPU article

Roch z „Hotelu Paradise” szczerze o zachowaniu wobec Łucji

Roch z „Hotelu Paradise” w rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską ocenił swoje zachowanie wobec Łucji i nie ukrywa, że nie ze wszystkiego jest dumny:

Z perspektywy uczestnika uważam, że trochę wyglądało to inaczej, tzn. to, co widzimy w telewizji, to rzeczywiście wygląda źle, ale my myśleliśmy trochę w inny sposób. Na finałowej Pandorze padło pytanie, czy mam żal, czy żałuje czegoś w 'Hotelu'... I tak, na Pandorze finałowej przyznałem się do tego, że żałuje tego stosunku, jaki miałem do Łucji. Myślę, że byłem jednym z pierwszych, który to powiedział. Nie jestem osobą, która teraz będzie pisać na Instastory: 'Hej przepraszam Cię Łucja'. (...) Ja nie jestem z tych... Przeprosiłem wcześniej Pawła, co zostało pokazane. (...) Przyznałem, że jeśli mógłbym inaczej zachować się w niektórych momentach 'Hotelu' to bym to zrobił - powiedział wprost Roch.

Obejrzyjcie do końca rozmowę z Rochem z „Hotelu Paradise”. Spodziewaliście się takiej deklaracji z jego strony?

Advertisement MPU article

Zobacz także: Kori z „Hotelu Paradise” już wie, na co przeznaczy pieniądze z wygranej! Zdradziła to w naszym wywiadzie

skreen.player.pl