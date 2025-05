Eurowizja 2025 za nami, a temat wyniku Polski wciąż wzbudza emocje wśród fanów muzyki i komentatorów. Jednak nie wszyscy żyją tym wydarzeniem. Klaudia Halejcio podczas rozmowy z naszym reporterem zaskoczyła swoją odpowiedzią. Zamiast analizować punkty czy występy, aktorka z rozbrajającą szczerością przyznała, że... kompletnie nie wie, które miejsce zajęliśmy. I to dopiero początek.

Klaudia Halejcio szczerze o Eurowizji 2025

Podczas krótkiej rozmowy z naszym reporterem Klaudia Halejcio została zapytana o Eurowizję 2025 i miejsce, które zajęła Polska. Odpowiedź aktorki była zupełnie niespodziewana – przed kamerą przyznała, że… nie ma pojęcia.

Powiem Ci, że ja w ogóle nie, pojęcia. Dopiero od Ciebie się dowiedziałam, że zajęliśmy czternaste miejsce powiedziała z pełną szczerością.

Nie próbowała udawać eksperta ani wdawać się w szczegóły, których zwyczajnie nie znała. Dodała również, że ten temat zupełnie jej nie interesuje, a w tym roku nawet nie wiedziała, kto reprezentuje Polskę.

Chyba Justyna Steczkowska brała udział? Ale no widzisz, nie wiem, to nie mój temat dodała z uśmiechem.

Halejcio przyznała też, że powodem może być jej osobisty dystans do muzyki: „Może dlatego, że słabo śpiewam, mam słaby słuch”. Taka szczerość i dystans do siebie rzadko pojawiają się w publicznych wypowiedziach gwiazd, co czyni tę rozmowę wyjątkowo autentyczną. A całą rozmowę możecie zobaczyć w naszym wideo!

