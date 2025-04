Michał Barczak zakończył swoją przygodę z 16. edycją „Tańca z Gwiazdami” w 7. odcinku show. W duecie z Magdą Tarnowską tworzył jedną z najbardziej energicznych par sezonu. Choć ich występy zdobywały dobre noty, to ostatecznie zabrakło im głosów widzów. Werdykt okazał się niespodzianką także dla Rafała Maseraka, który nie krył zdziwienia decyzją publiczności.

Rafał Maserak o odpadnięciu Michała Barczaka z "Tańca z Gwiazdami"

7. odcinek „Tańca z Gwiazdami” dostarczył widzom ogromnych emocji. Z programem musiał pożegnać się Michał Barczak, co dla wielu, w tym dla Rafała Maseraka, było dużym zaskoczeniem. Michał, choć uplasował się bliżej końca tabeli, wcale nie był na ostatnim miejscu. To właśnie głosy widzów przesądziły o jego eliminacji. Podczas rozmowy z reporterem Party.pl Rafał Maserak przyznał, że „było to dla niego zaskoczeniem”. Jak wyjaśnił:

Na tym etapie programu widzowie oceniają pary na sam koniec i patrzą na tabelę. Zazwyczaj patrzą na tych wszystkich, co są na dole i wtedy ich wspierają, a omijają te pary, co są gdzieś pośrodku tabeli, więc tutaj naprawdę na pewno zaważyły głosy widzów – oznajmił.

Tancerz nie ukrywa, że każda eliminacja jest trudnym momentem.

Za każdym razem smutno, jak ktoś się żegna z tym programem. Sam dobrze wiem, nieraz też odpadałem w takich momentach – dodał.

Na zakończenie zaznaczył, że Michał Barczak „pokazał się z rewelacyjnej strony” i pozostawił po sobie wiele świetnych wspomnień. A co dokładnie powiedział? Przekonajcie się sami!

