16. edycja "Tańca z gwiazdami" dobiega końca i już w niedzielę, 11 maja dowiemy się, która z par sięgnie po kryształową kulę. Przypomnijmy, że w wielkim finale programu znaleźli się Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke oraz Ada Borek i Albert Kosiński.

Po półfinałowym odcinku "Tańca z gwiazdami" mieliśmy okazję porozmawiać z Rafałem Maserakiem i postanowiliśmy zapytać go o jego faworytów do zwycięstwa. Co nam zdradził?

Rafał Maserak o finale "Tańca z gwiazdami"

Przypomnijmy, że tuż przed finałem "Tańca z gwiazdami" z programu odpadli Tomasz Wolny i Daria Syta. Teraz walka o zwycięstwo toczy się już tylko między trzema parami, a jak wiadomo, finał tanecznego show zawsze dostarcza widzom wielu emocji. Rafał Maserak przed naszą kamerą powiedział wprost, co może zaskoczyć fanów programu w ostatnim odcinku.

Może nas zaskoczyć taniec tzw. freestyle zaczął Rafał Maserak w rozmowie z naszym reporterem

A czy Rafał Maserak ma już swoich faworytów do zwycięstwa w 16. edycji "Tańca z gwiazdami"? Co jeszcze zdradził przed naszą kamerą? Wszystkiego dowiecie się, oglądając nasz materiał wideo powyżej!

Z kolei całą rozmowę z Rafałem Maserakiem, a także finalistami programu, możecie zobaczyć na naszym kanale Youtube. Link poniżej.

