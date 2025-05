Już 11 maja odbędzie się wielki finał "Tańca z Gwiazdami". W grze o "Kryształową Kulę" pozostało już tylko trzy pary. Kogo najbardziej obawiają się Jacek Jeschke i Maria Jeleniewska? Podpytaliśmy finalistów o emocje przed ostatnim odcinkiem.

W półfinale "Tańca z Gwiazdami" odpadł Tomasz Wolny. Tym samym w programie pozostali jedynie: Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke oraz Adrianna Borek i Albert Kosiński.

Przed ostatnim odcinkiem Maria Jeleniewska nie ukrywa:

Bardziej boję się tych emocji, które będą. Będę tańczyła z myślami, że po pierwsze, że to jest ostatni odcinek, a po drugie cały taniec będzie o naszej historii, o tych emocjach więc boję się, że bardzo się wzruszę tańcząc.

Bardziej boję się tych emocji, które będą. Będę tańczyła z myślami, że po pierwsze, że to jest ostatni odcinek, a po drugie cały taniec będzie o naszej historii, o tych emocjach więc boję się, że bardzo się wzruszę tańcząc.

Czy obawiają się Filipa Gurłacza i Agnieszki Kaczorowskiej, z którą idą łeb łeb w punktacji? Jeschke i Jeleniewska nie ukrywają, że obawiają się zarówno Gurłacza jak i Borek w finałowym starciu o "Kryształową kulę":