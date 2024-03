Rafał Maserak właśnie dołączył do składu jurorskiego w programie "Taniec z Gwiazdami" i nie ukrywa tego, że jest zachwycony tą propozycją, którą dostał od produkcji. Oprócz niego w składzie jury są również: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda. Teraz tancerz zdradził, jak dogaduje się z innymi zasiadającymi za stołem jurorskim. Zobaczcie sami!

Za nami pierwszy odcinek uwielbianego przez widzów "Tańca z Gwiazdami". Fani czekali na debiut gwiazd, tancerzy oraz nowego składu jurorskiego, który podczas pierwszego odcinka był niezwykle surowy w swoich ocenach. Teraz Rafał Maserak zdradził nam, jak wyglądają prywatnie relacje między jurorami. Okazuje się, że na razie wszyscy się lubią, a co będzie dalej?

Na razie się lubimy, ale co będzie za jakiś czas to się okaże. Nie no jest energia fajna, wszyscy jesteśmy spragnieni występów i tak jak powiedziałem- na razie jest fajnie, a co będzie dalej to się okaże

- zdradza Maserak.