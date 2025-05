Klaudia Halejcio, od kiedy realizuje się jako influencerka, w jej życiu sporo miejsca zajmuje jej mama, która opiekuje się małą Nel. Aktorka nie ukrywa, że jej rodzice zamieszkali w pobliżu i są ważną częścią ich wspólnego życia. Co więcej, mama Klaudii Halejcio często razem z córką lata po świecie, a nawet od czasu do czasu pojawia się w jej filmikach. Co z Dniem Matki? Klaudia Halejcio nie ukrywa, że w tym roku zapomniała o tej dacie, ale jeszcze nie wszystko stracone!

Klaudia Halejcio zapomniała o Dniu Matki

Klaudia Halejcio, polska aktorka filmowa i telewizyjna, swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła już w wieku 4 lat. Jest znana z ról w popularnych serialach, takich jak „Złotopolscy”, „Pierwsza miłość”, „Rezydencja”, „Przepis na życie” czy „Hotel 52” . Obecnie mieszka w ogromnej willi razem z narzeczonym Oskarem Wojciechowskim oraz córką Nel, która przyszła na świat w 2021 roku.

Klaudia Halejcio w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim odniosła się do tematu Dnia Matki. Okazuje się, że w natłoku codziennych zajęć zupełnie zapomniała o tej dacie:

Nie mam planów i dziękuję, że mi przypomniałeś. Muszę coś wymyślić dla Grażynki, bo się obrazi. powiedziała wprost Klaudia Halejcio

Narodziny Nel zmieniły dla Klaudii Halejcio ten dzień?

Była gwiazda "Złotopolskich" i "Pierwszej miłości" nie ukrywa, że odkąd w jej życiu pojawiła się córeczka, to Dzień Matki nabrał dla niej innego znaczenia.

Jak czasami moja mama mnie tak wkurza, tak mnie potężnie wkurza, to sobie myślę, jaka to jest ciężka praca i mówię: 'Dobra Grażyna kocham Cię'. Wszystko mi przechodzi, jak sobie myślę ile ta kobieta wsadziła pracy. (...) Zupełnie inne masz przemyślenia, jak rodzi ci się dziecko. dodała aktorka

Obejrzyjcie całą rozmowę z Klaudią Halejcio. Jak planuje świętować Dzień Matki?

