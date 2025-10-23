Halina Mlynkova przemoc domowa. Szokujące słowa o byłym mężu

Halina Mlynkova, znana polsko-czeska wokalistka, była liderka zespołu Brathanki, opowiedziała o bolesnych doświadczeniach ze swojego drugiego małżeństwa z czeskim producentem muzycznym Leszkiem Wronką. W emocjonalnym wywiadzie ujawniła, że związek ten był toksyczny i pełen przemocy psychicznej oraz zdrad.

Halina Mlynkova opowiedziała o przemocy domowej w związku

Halina Mlynkova zdobyła popularność jako wokalistka Brathanków, śpiewając przeboje takie jak "Czerwone korale". Po odejściu z zespołu w 2003 roku kontynuowała karierę solową, ale jej życie prywatne nie układało się równie pomyślnie. Po rozwodzie z aktorem Łukaszem Nowickim w 2012 roku, w 2015 roku piosenkarka wyszła za mąż za Leszka Wronkę. W najnowszej rozmowie z mediami artystka zdradziła, że mimo ogromnego cierpienia, długo ukrywała prawdę na temat tej relacji. Na zewnątrz prezentowała się jako szczęśliwa żona, natomiast za zamkniętymi drzwiami zmagała się z przemocą i upokorzeniem.

To był straszny czas i bardzo samotny, gdzie udawałam przez cały czas, że nic się nie dzieje przyznała artystka.

Ten trudny temat poruszyła na platformie AnywhereTV, gdzie nie kryła emocji.

Miałam (przyp. red. — myśli samobójcze). To był straszny czas i bardzo samotny, gdzie udawałam przez cały czas, że nic się nie dzieje, bo oczywiście zawsze uśmiechnięta, a pamiętaj jeszcze, że w takich związkach — o Jezu, zaczynam się trząść — jest tak, że na zewnątrz jesteśmy kochanymi żonami — ''Ta wspaniała moja żona'' a jak się zamykają drzwi, to jesteś k***ą wyznała.

Halina Mlynkova żyła w toksycznym związku

W swojej relacji Mlynkova przyznała, że czuła się osamotniona i bezsilna. Doświadczała zdrad i była wyzywana. Jej słowa oddają głęboką traumę: "Zaczynam się trząść", powiedziała w trakcie wywiadu. Mimo cierpienia, długo trwała w toksycznym związku, przekonana, że to ona musi się opiekować mężem.

To, że muszę się nim zaopiekować, bo wiem, że tylko ja mogę się nim zaopiekować, to trzymało mnie na takim poziomie, że ''trzymaj się dziewczyno'' powiedziała.

Artystka wyznała, że przemoc psychiczna, której doświadczyła, doprowadziła ją do skrajnego wyczerpania psychicznego. Przyznała, że miała myśli samobójcze i że codziennie musiała udawać szczęśliwą, aby nikt nie zorientował się, co naprawdę dzieje się w jej życiu. Dzisiaj na szczęście jej życie wygląda już inaczej. Nie tak dawno Halina Mlynkova i jej partner przekazali radosne wieści.

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje wsparcia psychologicznego, dostępne są bezpłatne, całodobowe infolinie:

800 70 22 22 — Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

800 12 12 12 — Wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów

116 111 — Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

112 — w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia

