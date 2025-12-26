Katarzyna Butowtt była gościem Joanny Racewicz w programie "Własnym głosem" na kanale Party.pl. W poruszającej rozmowie opowiedziała o traumatycznych przeżyciach ze swojego dzieciństwa. Poruszyła trudny i bardzo ważny temat przemocy domowej, której również doświadczyła.

Katarzyna Butowtt o przemocy w domu

Katarzyna Butowtt wydała wstrząsającą książkę pt. "Oddycham, odkąd moi rodzice umarli", w której opowiada swoją trudną historię. Trudny, ale jednocześnie ważny temat poruszyła również w wywiadzie z Joanną Racewicz. Ceniona modelka i ikona lat 70. i 80. wyznała, że nie tylko ona doświadczyła przemocy od swoich rodziców, ale zło działo się również w dzieciństwie jej ojca i matki.

Jak moja mama zdecydowała się przejść na katolicyzm i zmienić imię (...) dziadek tego nie skomentował, tylko z ulubionego mamy zwierzaczka zrobił potrawkę na obiad. Bez słowa komentarza...

Katarzyna Butowtt nie ukrywa, że wielu rzeczy na temat swojej rodziny dowiedziała się już po wydaniu swojej książki. Chociaż, jak podkreśla, nie potrafi wybaczyć rodzicom tego, co jej uczynili, nawet poznając ich historię, znajduje pozytywy w tym, by głośno mówić o przemocy domowej i tym, gdzie można szukać pomocy:

Ja wiem, że trochę się sprzeciwiam niektórym terapeutom, którzy mówią, że żeby pójść dalej trzeba wybaczyć. Nie. Ja mogę zrozumieć ewentualnie mechanizmy, którymi się kierowała ta osoba, ale wybaczyć? Nie. Nie mam takiej potrzeby. (...) Odwróciłam się od tej sytuacji. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. To, co mam wspólnego to jest to, co się dzieje dobrego, że o tym się mówi, że wiadomo, że istnieje niebieska linia, że jest pogotowie niebieskiej linii...

Fragment rozmowy z Katarzyną Butowtt znajdziecie w wideo powyżej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy możesz zadzwonić na numery alarmowe:

112 / 997: Numer alarmowy, gdy życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone

800 120 002 ("Niebieska Linia"): Bezpłatny, całodobowy ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

Zobacz także: