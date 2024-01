Program "Dagmara szuka męża" emitowany na początku na SuperPolsacie cieszył się tak wielką oglądalnością, że po emisji kilku odcinków został przeniesiony na główną antenę Polsatu! To pierwszy raz, kiedy widzowie ogólnodostępnego kanału będą mogli oglądać przygody Dagmary Kaźmierskiej. W sieci burza - niektórzy uważają, że to duża przesada, by Dagmara pojawiała się w Polsacie, inni bardzo się z tego cieszą. W której grupie jest Monika Goździalska, gwiazda "Żon Warszawy"?

Dagmara Kaźmierska gwiazdą Polsatu!

Po zakończonej emisji "Królowych życia" w TTV kwestią czasu było, aż kolejna stacja upomni się o Dagmarę Kaźmierską. Już jakiś czas temu w SuperPolsat ruszyło jej show, w którym szuka męża. Program zdobył wielką sympatię widzów, został więc przeniesiony na główną antenę Polsatu.

Decyzja wzbudziła mieszane uczucia wśród widzów, a o co tym sądzi Monika Goździalska, która brała udział w "Żonach Warszawy"? W rozmowie z Party.pl mówi otwarcie:

Telewizja walczy o atencję, wszystko jest w Internecie, ja coraz bardziej lubię ten Internet, ma większy nośnik niż telewizja, ale Dagmara jest kobietą na czasie, wzbudza kontrowersje, jest barwna, jest śmieszna, i jest prawdziwa przede wszystkim! mówi nam Monika

Przy okazji Monika wbiła szpilę swoim koleżankom z programu! Posłuchajcie!

