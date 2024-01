Widzowie poznali ją za sprawą programu "Królowe życia" i z miejsca pokochali. Dagmara Kaźmierska zdobyła na tyle dużą popularność, że nawet po zdjęciu formatu z anteny, nie mogła narzekać na nudę. Niedawno wystartowało kolejne show z jej udziałem, a teraz z kolei dotarły do nas zaskakujące, ale z całą pewnością radosne informacje.

Dagmara Kaźmierska ma powody do radości

Przygoda Dagmary Kaźmierskiej w show-biznesie rozpoczęła się od "Królowych życia". Niezwykła charyzma i nietuzinkowa osobowość pomogły jej zaskarbić sympatię widzów, którzy potem nie wyobrażali już sobie, by w programie mogło jej zabraknąć. Ostatecznie to show zdjęto z anteny, ale Dagmara i tak nie miała zbytnio powodów do narzekań, bo prędko dostała nowy format, a nawet otrzymała epizodyczne angaże w filmach Patryka Vegi.

Nie tak dawno na antenie Super Polsatu wystartował kolejny program z udziałem Kaźmierskiej - "Dagmara szuka męża", w którym przy pomocy syna Conana i przyjaciela Jacka, jak sam tytuł wskazuje, próbuje odnaleźć drugą połówkę. Format szybko okazał się hitem.

Średnia widownia premierowych odcinków cyklu do 25 grudnia wyniosła 173 tys. osób, co przełożyło się na 1,78 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 2,02 proc. w grupie 16-49 i 1,93 proc. w grupie 16-59 - podał serwis Wirtualnemedia.pl.

Teraz dotarły do nas jeszcze bardziej pozytywne wieści. W związku z ogromną popularnością, jaką cieszy się show, zdecydowano o przeniesieniu go na główną antenę Polsatu. Dagmara Kaźmierska z pewnością musi być szczęśliwa z tego powodu, ponieważ to pierwszy raz, gdy program z jej udziałem trafiał na główną stację.

Fani będą mogli oglądać "Dagmara szuka męża" już od 13 stycznia, w każdą sobotę, o godzinie 15:45! Czekacie?

