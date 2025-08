Sonia Szklanowska zmarła 17 maja 2025 roku. Ta informacja spadła jak grom z jasnego nieba na wszystkich fanów i internautów. Teraz przed naszą kamerą jej koleżanka z programu - Magda zabrała głos i wyjawiła, jak dowiedziała się o śmierci Soni.

Sonia Szklanowska zmarła 17 maja 2025 roku. Miała 25 lat. Informację o jej śmierci potwierdziła rodzina oraz produkcja programu Hotel Paradise. Sonia była jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek 2. edycji show emitowanego na antenie TVN7. Podczas ceremonii pogrzebowej odczytano poruszający list pożegnalny napisany przez Sonię. Zawierał on dramatyczne słowa, które mocno poruszyły żałobników:

Po śmierci Soni Szklanowskiej wiele osób związanych z „Hotelem Paradise” opublikowało emocjonalne wpisy pożegnalne. Szczególne poruszenie wywołały słowa Artura Sargsyana, z którym Sonia miała silną więź. Teraz okazuje się, że to właśnie Artur powiedział Magdzie z "Hotelu Paradise" o śmierci Soni. Jak zareagowała?

Wstrząsająca wiadomość. Artur do mnie zadzwonił i ja to przeżywałam w ciszy(...) Ja nie mogłam w to uwierzyć, ale jak zobaczyłam co ona śpiewała to sama się zdziwiłam. Miałam takie wieczory, że się rozpłakałam(...) pomyślałam sobie- Sońka coś Ty zrobiła

- przyznała.