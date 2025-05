W miniony weekend w mediach pojawiła się informacja o śmierci uczestniczki "Hotelu Paradise" Soni Szklanowskiej. Fani nie kryją szoku i bólu po śmierci 25-latki. Teraz, we wzruszającym wpisie Sonię pożegnał Artur, z którym wzięła udział w drugiej edycji programu TVN.

Sonia Szklanowska zmarła 17 maja w wieku 25 lat. Informacja o jej śmierci wstrząsnęła fanami i światem show biznesu. Nie podano oficjalnej przyczyny zgonu, ale wiadomo już, że prokuratura wszczęła śledztwo ws. Soni Szklanowskiej. Internauci ruszyli z komentarzami, w których wyrażają smutek i żal po śmierci byłej uczestniczki "Hotelu Paradise". Głos zabrała również produkcja, a teraz poruszający wpis opublikował Artur Sargsyan, który w parze z Atą Postek wygrał drugą edycję "Hotelu Paradise". Sonia Szklanowska i Łukasz Karpiński zajęli wówczas miejsce drugie. Artur Sargsyan opublikował zdjęcie z Sonią i pożegnał ją słowami:

Śmierć Soni poruszyła szerokie grono jej obserwatorów i przyjaciół. Bliscy podkreślają, że Sonia była osobą o wielkim sercu, empatyczną i pełną pasji. Jej przyjaciółka Kinga Kijańczuk pożegnała ją i przy okazji wyjawiła, co powiedziała jej Sonia przed swoją śmiercią. Nic nie zwiastowało takiej tragedii.

Ostatnie słowa, jakie mi powiedziała, wciąż dźwięczą mi w głowie: ''Zazdroszczę mojemu przyszłemu mężowi miłości, jaką go obdaruję''. I taka właśnie była kochająca, dobra, piękna dusza. Na zawsze w moim sercu. Teraz w niebie będą słyszeć najpiękniejszy głos. Szykujcie się leci do was najpiękniejszy anioł

- napisała Sonia.