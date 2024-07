Po "TzG" Dagmara Kaźmierska planuje wyjechać z Polski na stałe? Wygadał się jej syn

Co roku Dagmara Kaźmierka spędza sporo czasu w Egipcie. Uczestniczka „Tańca z gwiazdami” rozważa przeprowadzkę na stałe? Na razie musi dokończyć treningi do tanecznego show. Co potem? Conan się wygadał.