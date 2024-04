Conan jest jedynym synem Dagmary Kaźmierskiej i, co ważne, od dawna jest już dorosły. Poza tym nie jest tajemnicą, że jego serce jest zajęte, co bardzo cieszy jego mamę. Coraz więcej pojawia się więc głosów, czy w niedługim czasie "Królowa życia" może więc zostać babcią. Byłaby na to gotowa? Odpowiedziała!

Dagmara Kaźmierska szykuje się do bycia babcią?

W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" polały się łzy, gdy Dagmara Kaźmierska zaczęła mówić o rodzinie, a w szczególności o synu. Conan jest jej oczkiem w głowie i jak podkreślała, zawsze mogą na siebie liczyć. Chłopak zresztą cały czas wspiera mamę podczas treningów do show i samych występów na żywo!

Dagmara bardzo dba o relację z Conanem, a od pewnego czasu także o relację z jego partnerką! "Królowa życia" nie raz już zachwycała się Ewą na forum, podkreślając, że ta już stała się członkiem rodziny. Również chłopak zdaje się traktować ten związek bardzo poważnie, zatem niewykluczone, że za jakiś czas zakochani wkroczą na kolejny etap.

Tymczasem niedawno w sieci spore zamieszanie wywołało zdjęcie Conana przy USG, fani "Królowych życia" wiedzą, że syn Dagmary Kaźmierskiej studiuje medycynę. Nie przeszkadzało to jednak, by po raz kolejny poruszyć temat ewentualnego powiększenia się rodziny. Chociaż aktualnie nic na to nie wskazuje, postanowiliśmy dopytać Dagmarę Kaźmierską, czy czuje się gotowa na bycie babcią.

Jakby przyniósł, to trzeba byłoby wybawić - stwierdziła krótko.

Czy już przygotowuje się jakoś do tej roli? Głos zabrał również Conan, nie zostawiając wątpliwości. Co nam powiedział? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

