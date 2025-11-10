W wielkim finale "Tańca z Gwiazdami" o Kryształową Kulę powalczą m.in. Mikołaj "Bagi" Bagiński oraz Magda Tarnowska. Influencer nie spodziewał się, że awansuje do ostatniego odcinka show, zwłaszcza, że po pierwszym tańcu w półfinale był "załamany".

Bagi w finale "Tańca z Gwiazdami"!

W półfinale "Tańca z Gwiazdami" każda z par wykonała dwa tańce - Bagi i Magda Tarnowska zatańczyli najpierw pasodoble, następnie walca. Jednak po pierwszym występie Mikołaj Bagiński nie był z siebie zadowolony, mimo całkiem dobrych not od jurorów. Co powiedział swojej tanecznej partnerce?

Po pierwszym tańcu mówię Madzi, że przypał, że jestem załamany. I w drugi taniec łatwiej mi się weszło, na tym podłamaniu mówi nam Bagi

