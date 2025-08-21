Piotr Kraśko powiedział wprost co sądzi o pełnieniu funkcji pierwszej damy i Marcie Nawrockiej, która dopiero zaczyna zbierać swoje doświadczenie jako żona prezydenta. W krótkiej rozmowie wspomniał także o innych byłych pierwszych damach Polski.

Piotr Kraśko o Marcie Nawrockiej

W niedawnym wywiadzie zdenerwowany Andrzej Duda stanął w obronie swojej żony, gdy padło pytanie, jak znosiła to, że nazywano ją "milczącą pierwszą damą". Jednocześnie podkreślił, że decyzja o braku współpracy z mediami była podjęta tylko i wyłącznie przez Agatę Dudę, która twierdziła, że "sama będzie decydowała, co to znaczy wykonywać funkcję pierwszej damy, to jest jej decyzja". Piotr Kraśko w rozmowie z Party.pl, skomentował:

Nie zgadzam się trochę z tym, że nie możemy... bo mówię teraz o dyskusji, która się toczyła, kiedy Andrzej Duda kończył swoją kadencję, że to jest decyzja pierwszej damy, jaką ona będzie pierwszą damą. Oczywiście tak, bo wybieramy jej męża nie ją ale jednak to jest jedna z najważniejszych ról do odegrania.

Tym samym nawiązując do pełnienia funkcji pierwszej damy przez Martę Nawrocką dodał:

Patrząc na to, jaką prezydentową była Jolanta Kwaśniewska, śp. Maria Kaczyńska to mamy prawo jako obywatele mieć jakieś oczekiwania, że to jest osoba, która zabierze głos w ważnej sprawie

To jednak nie wszystko. Zobaczcie, co o Karolu Nawrockim, jak i jego żonie Marcie, powiedział Piotr Kraśko.

