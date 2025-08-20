O Wandzie Buk zrobiło się głośno we wrześniu 2022 roku, kiedy w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia z jej ślubu z Januszem Cieszyńskim. Ceremonia odbyła się w Sopocie, a sesję ślubną uwieczniła znana w Trójmieście fotografka. Fotografie, na których minister Janusz Cieszyński czule obejmuje ukochaną, szybko obiegły internet. Wydarzenie wywołało poruszenie – nie zabrakło gratulacji, również ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Reklama

Kim jest Wanda Buk? Prezydent Karol Nawrocki wybrał ją na swoją doradczynię

Wanda Buk pełni obecnie funkcję wiceprezesa zarządu Polskiej Grupy Energetycznej ds. regulacji. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydział Francuskiego Prawa Biznesowego w Université de Poitiers. Studiowała także w Akademii Sztuki Wojennej, Europejskiej Akademii Dyplomacji, a także ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej.

Posiada tytuł adwokata – ukończyła aplikację adwokacką. Biegle mówi po francusku i angielsku. Aktualnie realizuje studia doktoranckie na Akademii Sztuki Wojennej. Buk pochodzi ze Spały pod Tomaszowem Mazowieckim. Jej ojciec, generał Tadeusz Buk, był zastępcą dowódcy w Iraku i Afganistanie, a w 2009 roku został Dowódcą Polskich Wojsk Lądowych. Rok później rodzina Wandy Buk przeżyła tragedię – generał zginął w katastrofie smoleńskiej.

Wanda Buk i ślub z ministrem! Kim jest kobieta z politycznego szczytu? East News

Prezydent Karol Nawrocki powołał Wandę Buk

W sierpniu 2025 roku Wanda Buk została powołana na doradcę społeczną prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniejsza wiceminister cyfryzacji i obecna wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej dołączyła do grona ośmiu doradców społecznych nowej głowy państwa. Jej doświadczenie w administracji publicznej oraz sektorze energetycznym ma wspierać zespół prezydencki w kluczowych obszarach regulacyjnych i cyfrowych. Decyzja o powołaniu Wandy Buk spotkała się z szerokim zainteresowaniem mediów i opinii publicznej.

Wanda Buk dostała pracę w PGE

Wanda Buk rozpoczęła pracę w rządzie jako wiceminister cyfryzacji w lipcu 2018 roku. Janusz Cieszyński pełnił w tym samym czasie funkcję wiceministra zdrowia. Ich drogi przecięły się w środowisku rządowym, gdzie zrodziło się uczucie. W sierpniu 2020 roku Janusz Cieszyński zrezygnował z funkcji po wybuchu afery z zakupem respiratorów oraz odejściu ministra Łukasza Szumowskiego. Dzień później z resortem cyfryzacji pożegnała się Wanda Buk.

Niedługo po rezygnacji z funkcji wiceminister, Wanda Buk została powołana na stanowisko wiceprezesa Polskiej Grupy Energetycznej. Janusz Cieszyński natomiast został wiceprezydentem Chełma w listopadzie 2020 roku, a już w czerwcu 2021 powrócił do rządu – objął stanowisko w Kancelarii Premiera, gdzie odpowiada za kwestie cyberbezpieczeństwa.

Warto przypomnieć, że niedawno także ujawniliśmy, kim jest tajemnicza doradczyni prezydenta Karola Nawrockiego, Magdalena Hajduk.

Reklama

Zobacz także: Daniel Nawrocki szybko awansował. Tego nikt się nie spodziewał