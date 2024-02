Nie jest tajemnicą, że Piotr Gąsowski i Katarzyna Skrzynecka są prawdziwymi przyjaciółmi. W show-biznesie ciężko jest o prawdziwe relacje, oni jednak udowadniają, że są wyjątkiem. Oboje nie raz ze sobą pracowali, a gdy drugiemu coś się dzieje natychmiast reagują. Prezenter został zapytany przez naszą reporterkę o nieprzychylne komentarze internautów pod adresem Skrzyneckiej. 59-latek chętnie się na ten temat wypowiedział.

Piotr Gąsowski i Katarzyna Skrzynecka przyjaźnią się od wielu lat. Razem wzięli udział w wielu wspólnych projektach, m.in. wspólnie prowadzili "Taniec z gwiazdami". Gdy Katarzyna Skrzynecka została zwolniona jako jurorka z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" aktor również postanowił odejść w geście solidarności. Ostatnio na ramówce Polsatu reporterka Party. pl postanowiła dopytać prezentera o to, co sądzi o komentarzach internautów dotyczących figury jego przyjaciółki. 59-latek przyznała, że on sam, ale również i Kasia mają do siebie bardzo duży dystans, ale niektóre komentarze potrafią być naprawdę okrutne.

Wydaje mi się, że do tego można się przyzwyczaić. Jeśli jej wygląd wypominają to, co dopiero ja. To są ludzie, którzy lubią zadać ból, ale to jest takie bezinteresowny. Bezinteresowna złośliwość jest czymś, czym niestety trzeba się pogodzić i Kaśka sobie radzi z tym

— powiedział Piotr Gąsowski.