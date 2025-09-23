Iwona Pavlović w rozmowie z Party.pl oceniła występ Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami". Tym razem para zaprezentowała gorące pasodoble, ale ich taniec podzielił jurorów. Pavlović nie ukrywała zastrzeżeń do Rogacewicza. Po odcinku powiedziała, co jej się nie sposobało.

Iwona Pavlović podsumowała taniec Rogacewicza i Kaczorowskiej w 2. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Drugi odcinek "Tańca z Gwiazdami" już za nami. W minioną niedzielę wszyscy uczestnicy zaprezentowali kolejny taniec, a z programem musiała pożegnać się jedna z par. Wiadomo już, że to Ewa Minge odpadła z "Tańca z Gwiazdami", ale sporo emocji wywołał również występ Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej, którzy rozgrzali parkiet do czerwoności.

(...) Widz nie może się męczyć podsumowała po ich występie Iwona Pavlović.

Już po odcinku reporter Party.pl poprosił Iwonę Pavlović o podsumowanie tańca Rogacewicza i Kaczorowskiej. Co jej zdaniem poszło źle? Jurorka nagle wypaliła:

Jeszcze choreografia, że miała dużo tego wszystkiego mi nie przeszkadza, tylko ja widziałam, że czasami Marcin nie radzi sobie z tą szybkością rąk, zmiany. To takie bardzo było nerwowe, takie właśnie wszystko od pasa w górę.

Co jeszcze Iwona Pavlović powiedziała o Marcinie Rogacewiczu? Zobaczcie nasz materiał wideo.

