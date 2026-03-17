Iwona Pavlović w rozmowie z Party.pl zabrała głos w sprawie niskich ocen, jakie przyznaje niektórym uczestnikom "Tańca z Gwiazdami". Nagle jurorka zaczęła mówić o Natsu i porównała się do uczestniczki najnowszej edycji show.

Iwona Pavlović porównuje się do Natsu

Trzeci odcinek zapewnił telewidzom ogrom skrajnych emocji. To właśnie tego wieczoru z programem niespodziewanie pożegnali się Komarnicka i Terazzino, co wywołało oburzenie wśród fanów programu. Powód do radości po odcinku miała jednak Natsu, która przerwała swoją złą passę w programie i w końcu udało jej się zdobyć wyższe noty po zatańczeniu salsy.

Po programie Iwona Pavlović, zapytana przez reporterkę Party.pl, czy czasami żałuje zbyt surowych ocen, odpowiedziała krótko i dosadnie: "nie". Nie zabrakło też kilku słów uzasadnienia takiego podejścia do sprawy, a także nawiązania do dwójki, jaką Czarna Mamba wystawiła Natsu w ubiegłym, drugim odcinku.

Ja w ogóle uważam, że ta dwójka tydzień temu była bardzo dobra i była bardzo potrzebna. (...) Cieszę się, że to zrobiłam, bo Natalia zatańczyła dzisiaj jak inna dziewczyna przyznała Pavlović.

W pewnym momencie jurorka zaskoczyła wyznaniem, nawiązując do swojej przeszłości i porównujące się do stawiającej pierwsze kroki w tańcu influencerki.

Jest silną dziewczyną. Ja też kiedyś taka byłam. Najpierw płakałam. Najpierw mówiłam, że wszyscy są winni wkoło tylko nie ja, a później brałam się do roboty i pokazywałam, że jak coś zmienię, będzie dobrze wyznała jurorka.

W dalszej części rozmowy Iwona Pavlović zdradziła nam, jaki jest jej sposób na trudne sytuacje, stres i radzenie sobie z krytyką. Zobaczcie nasz materiał wideo.

