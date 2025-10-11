Krzysztof Rutkowski był gwiazdą trzynastej edycji "Tańca z Gwiazdami" i tańczył w parze z Sylwią Madeńską. Ich występ już w pierwszym odcinku wywołał ogromne emocje wśród jurorów. Iwona Pavlivić ostro skomentowała taniec, a później pomiędzy uczestnikiem a jurorką rozpętała się prawdziwa burza. Teraz Krzysztof Rutkowski po latach podsumował swój udział w show Polsatu.

Krzysztof Rutkowski wspomina swój udział w "Tańcu z Gwiazdami"

Dokładnie 28 września produkcja tanecznego show Polsatu świętowała swój jubileusz. W specjalnym odcinku plejada gwiazd pojawiła się na czerwonym dywanie "Tańca z Gwiazdami". Na widowni pojawił się wówczas Krzysztof Rutkowski, który w 2022 roku wystąpił w show. Fani programu z pewnością doskonale pamiętają, że jego taniec już w pierwszym odcinku mocno skrytykowała Iwona Pavlović, która przyznała mu zaledwie jeden punkt.

Chciałam się spytać - pokazałeś, że masz poczucie humoru, dystans, to może zatańczysz? Ja nie wiem czy to udźwignę. Nie pozbieram się długo. Była taka gwiazda, Justyna Żyła, i mówiłam, że najsłabiej tańczyła. Przeszedłeś ją, jesteś na 1. miejscu komentowała wówczas jurorka.

Teraz po latach Krzystzof Rutkowski podsumował swój udział w "Tańcu z Gwiazdami". Detektyw nie ukrywa, że dobrze wspomina program, chociaż miał mało czasu na treningi ze względu na pracę. A jak sam ocenia swoje występy? Zaskoczył szczerym komentarzem i wspomniał o swojej "przeciwniczce" w programie.

W rezultacie myślę, że było tak najgorzej chociaż oceny były bardzo różne. Była jedna przeciwniczka moja dość aktywna, ale pozostawiamy to już jako miłe wspomnienie wyznał były uczestnik ''Tańca z Gwiazdami''.

Co jeszcze o swoim udziale w "Tańcu z Gwiazdami" powiedział nam Krzysztof Rutkowski? Zobaczcie nasz materiał wideo.

