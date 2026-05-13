Gałązka śmiała się podczas werdyktu "Tzg". Powiedziała dlaczego

Wiosenna edycja „Tańca z gwiazdami” przeszła do historii. Po raz pierwszy, odkąd widzowie mogą śledzić transmisje tanecznego programu Polsatu, o zwycięstwo walczyły aż cztery pary. O Kryształową Kulę rywalizowały Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Sebastian Fabijański i Julia Suryś oraz Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. To właśnie ostatnia z wymienionych par zwyciężyła.

Paulina Gałązka nie mogła powstrzymać śmiechu w finale „Tańca z gwiazdami”. Zdradziła powód

Najnowsza edycja tanecznego show Polsatu już za nami, mogliśmy zobaczyć też, jak po finale bawili się uczestnicy „Tańca z gwiazdami”. Wróćmy jednak do tego, co działo się w odcinku. Widzowie mogli nie zauważyć, że w momencie ogłaszania werdyktu, Paulina Gałązka zaczęła się śmiać. O co chodziło?

Bardzo się cieszymy. My trzymaliśmy kciuki za Gamou i uważamy, że ta Kryształowa Kula dla niego jest jak najbardziej zasłużona zaczęła aktorka w rozmowie z naszą reporterką.

W dalszej części Paulina Gałązka podkreśliła, że śmiech był wywołany poczuciem absurdu w finale „Tańca z gwiazdami”. Zasugerowała, że niepotrzebnie wszyscy finaliści byli trzymani w niepewności co do werdyktu.

Ja tylko czekałam, żeby oni już powiedzieli. Dostałam napadu śmiechu. Bo dla mnie jest tak śmieszne to trzymanie nas w niepewności. To było po prostu absurdalne. Dlatego cieszyłam się, że już powiedzieli, bo cała czwórka z nas zostawiła swoje serca na parkiecie. Wszyscy jesteśmy wygrani wyjaśniła.

Paulina Gałązka ma żal po finale „Tańca z gwiazdami”?

Na koniec Paulina Gałązka została zapytana, czy czuje niedosyt po finale „Tańca z gwiazdami”. Uczestniczka wiosennej edycji przyznała, że nie czuje żadnych negatywnych emocji. Przyznała jednak, że będzie jej brakowało porannego treningu i przygotowań z Michałem Bartkiewiczem do kolejnego odcinka. Aktorka dodała, że zamierza się wreszcie wyspać.

Jedyny niedosyt jest, że jutro nie pójdę na trening z Michałem. (…) Odeśpimy jutro przekazała naszej reporterce.

