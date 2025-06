Paweł i Kasia z 3. edycji "Love Never Lies" bez wątpienia byli jedną z najbardziej kontrowersyjnych par w historii programu. Ich burzliwa historia – zdrady, trudne wyznania i próba ratowania małżeństwa – poruszyła widzów i uczestników poprzednich edycji. Podczas wywiadu dla Party.pl Paula Wicherska z 2. edycji show przyznała, że to właśnie losy tej pary najmocniej zapadły jej w pamięć.

Paula z "Love Never Lies" o Pawle i Kasi

Paweł i Kasia, małżeństwo z ośmioletnim stażem, wzięli udział w 3. edycji programu "Love Never Lies". W trakcie programu ujawniono, że Paweł wielokrotnie zdradzał Kasię, zarówno przed, jak i po ślubie, w tym z mężczyznami. Kasia była zszokowana, jednak w finale programu postanowiła dać mężowi drugą szansę. Ostatecznie małżeństwo i tak się rozstało po finale i obecnie utrzymuje przyjacielskie relacje.

Ostatnio w studio Party.pl gościła Paula Wicherska z 2. edycji "Love Never Lies", która została zapytana o 3. edycję. Paula stwierdziła, że była ona najmocniejsza ze wszystkich. Uczestniczka show dodała, że najbardziej była zaskoczona tym, co wydarzyło się pomiędzy Kasią i Pawłem.

Paweł i Kasia to jest taka para, która skupiła największą uwagę moją, mimo że byli influencerzy więc jak dużo trzeba zrobić, by przyćmić influencerów powiedziała Paula.

To jednak nie wszystko, co miała do powiedzenia Paula. Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by dowiedzieć się więcej.

