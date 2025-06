Paula Wicherska, uczestniczka "Love Never Lies", otwarcie skomentowała medialne zamieszanie wokół swojego nazwiska po oświadczeniu Macieja Peli. Choć nie kryła emocji, nie unikała odpowiedzi na pytania o to, czy ma żal do tancerza. W rozmowie ujawniła, że fala hejtu, która ją spotkała, nasiliła się po jego oświadczeniu, mimo że już wcześniej pojawiały się nieprzyjemne komentarze.

Reklama

Czy Paula z "Love Never Lies" ma żal do Maćka Peli?

Maciej Pela, znany tancerz i (jeszcze) mąż Agnieszki Kaczorowskiej, w kwietniu 2025 roku został sfotografowany na czułych objęciach z Paulą Wicherską, znaną z programu „Love Never Lies”. Zdjęcia obiegły media i szybko zelektryzowały fanów.

Po tych medialnych doniesieniach Pela opublikował na Instagramie oświadczenie, w którym przeprosił za swoje - jego zdaniem - "niedojrzałe i nieodpowiedzialne zachowanie". Choć nie wskazał konkretnych wydarzeń, jego słowa pojawiły się właśnie tuż po publikacji czułych zdjęć z Paulą Wicherską, uczestniczką programu "Love Never Lies". Pela wówczas przyznał też, że "nie radzi sobie z nową sytuacją życiową".

Teraz Paula z "Love Never Lies" pojawiła się w naszym studiu i zdradziła, czy ma żal do Macieja Peli.

Pamiętam, że dostał jedną taką niemiłą wiadomość ode mnie. No wiedział, w jakim świetle postawi zarówno mnie, jak i siebie, ale chyba bardziej mnie powiedziała Paula.

Uczestniczka show nie ukrywała, że oświadczenie Macieja Peli spowodowało, że wylał się na nią jeszcze większy hejt.

Hejt częściowo polał się jeszcze przed jego oświadczeniem, ale faktycznie po tym oświadczeniu było tego więcej. No bo wtedy faktycznie jeśli chodzi o nas kobiety, to bardzo łatwo nas wbić w podłogę... dodała.

To jednak nie wszystko! Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by dowiedzieć się więcej o tym, co Paula miała do powiedzenia o Macieju Peli. Natomiast całą rozmowę możecie zobaczyć na naszym kanale na YouTubie.

Zobacz także:

Reklama