Paula Wicherska wystąpiła w "Love Never Lies" jest swoim ówczesnym partnerem, ale niestety, choć program opuścili jako para, niedługo potem się rozstali. Od tamtej pory wyglądało na to, że Paula pozostaje singielką, jednak fotki z Maćkiem Pelą postawiły nad jej statusem znak zapytania. W rozmowie z naszą reporterką zdradziła, czy ktoś pojawił się w jej życiu.

Kilka tygodni temu szerokim echem w polskich mediach odbiły się zdjęcia Pauli i Maćka Peli. Paparazzi przyłapali ich na wspólnie spędzonym czasie w restauracji, a przede wszystkim... na czułych gestach. Tancerz chętnie obsypywał ją całusami czy nosił na rękach. Choć potem Pela wydał oświadczenie, a sama Paula przyznała, że nic ich nie łączy, fani zaczęli intensywniej zastanawiać się, czy jej serce jest zajęte.

Teraz, w rozmowie z Party.pl, Wicherska zdradziła, że poniekąd jest zakochana, jednak miłością obdarzyła nie mężczyznę, a nowego pieska. Jeśli natomiast mowa o związku, nie ukrywa, że wciąż jest singielką, jednak chciałaby to zmienić.