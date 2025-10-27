Po tym, jak z "Tańcem z Gwiazdami" pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, a Tomasz Karolak i Izabela Skierska otrzymali tyle samo punktów co konkurenci, część widzów ruszyła z ostrymi komentarzami w stronę jurorów programu, zarzucając im faworyzowanie poszczególnych gwiazd. Co na to Rafał Maserak?

Rafał Maserak docenia rozwój w "Tańcu z Gwiazdami"

Emocje po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie opadły, a to wszystko za sprawę ostatecznych wyników - z programem pożegnali się Marcin Rogacewicz oraz Agnieszka Kaczorowska, którzy byli wysoko oceniani przez jurorów. Niższe noty zdobywali zazwyczaj m.in. Tomasz Karolak i Izabela Skierska, jednak w 7. odcinku obie pary były na równi. Niektórzy fani programu twierdzą, że jest to efekt faworyzowania par przez jury.

Rafał Maserak w rozmowie z Party.pl stanowczo się z tym nie zgodził:

W jaki sposób? Zawsze będą jakieś komentarze, zawsze są zwolennicy i przeciwnicy różnych par. Patrzę na rozwój każdego z uczestników w tym programie. Jeśli widzę, że ktoś robi postępy, jest doceniany. mówi nam Rafał Maserak

