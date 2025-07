Lili Antoniak, była uczestniczka "Gogglebox. Przed telewizorem", popularna influencerka, tiktokerka i blogerka, zarówno na ekranie, jak i w mediach społecznościowych zaraża fanów optymizmem, otwartością i pewnością siebie. Niestety, okazuje się, że początki macierzyństwa dalekie były od idealnego świata, jaki internauci znają z Instagrama. Tylko u nas Lili Antoniak zdradziła, że ludzie ostrzegali ją przed macierzyństwem. Zdobyła się na szczere wyznanie.

Internauci uwielbiają Lili Antoniak nie tylko za szczerość, ale też jej podejście do macierzyństwa. Influencerka i gwiazda TTV z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru porusza bowiem najbardziej wrażliwe kwestie. Uczestniczka "Gogglebox. Przed telewizorem" jest mamą dwóch córeczek: Mii i Aleny. W rozmowie z naszym reporterem ujawniła, jak zmieniło się jej życie, gdy została mamą.

Przed tym, jak zostałam mamą, rozmawiałam z koleżankami i one mówiły ''jak będziesz mamą, to zobaczysz, już nie wyjdziesz, już się zmieni''. Dużo miałam takich głosów, że to był taki lekki straszak

- wyznała w rozmowie z naszym reporterem Lili Antoniak.