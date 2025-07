Lili Antoniak to popularna polska influencerka, tiktokerka i blogerka, znana ze swojego autentycznego podejścia do macierzyństwa. Często w swoich filmikach publikowanych w mediach społecznościowych porusza właśnie ten temat - jak zawsze z humorem i pozytywnym podejściem do świata.

Reklama

W rozmowie z nami Lili Antoniak otworzyła się w temacie tego, jak naprawdę wyglądały początki jej macierzyństwa. Gwiazda zdecydowała się na szczere wyznanie.

Lili Antoniak szczerze o macierzyństwie

Lili Antoniak jest mamą dwóch córeczek - Mii i Aleny. W rozmowie z naszym reporterem ujawniła, jak zmieniło się jej życie po urodzeniu pierwszej pociechy i jak wyglądały jej pierwsze chwile w roli świeżo upieczonej mamy.

No ja też nawet mówiłam o tym, że dość mocno pierwsze miesiące przeżyłam, bo miałam tego baby bluesa. - przyznała wprost Lili Antoniak

W dalszej części rozmowy gwiazda rozwinęła ten temat i poruszyła także kwestię przykrych komentarzy, jakie pojawiły się w sieci niedługo po tym, jak została mamą. Zobaczcie nasze wideo powyżej, aby dowiedzieć się szczegółów. Z kolei całą rozmowę z Lili Antoniak możecie zobaczyć na naszym kanale Youtube. Link poniżej.

Zobacz także: